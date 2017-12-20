«Жена – русская, командир – Путин»: на Украине объявлен шпионом личный переводчик премьер-министра страны (ФОТО)

Служба безопасности «Незалежной» объявила шпионом и схватила Станислава Ежова – заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», согласно служебному протоколу, Ежов отвечал за перевод на местную мову встреч премьера Гройсмана с иностранными делегациями, а также сам являлся переводчиком.

«Он 1,5 года работал личным переводчиком Гройсмана, был в курсе всех его переговоров с США и ЕС, ранее работал в посольстве Украины в США. Официально задержан, числился сотрудником патронатной службы премьера», – рассказали киевским журналистам источники в СБУ.

В свою очередь, пресс-служба ведомства сообщила, что Ежова якобы завербовала российская разведка во время его двухгодичной командировки в США.

«Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи», – доложили в пресс-службе СБУ.

Местные журналисты выяснили, что жена Ежова Юлия Мирошникова является гражданкой России, выпускницей петербуржского университета. Супруги воспитывают дочь дошкольного возраста.

Мирошникова является кандидатом наук в области энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии. В США она работала в одном из крупнейших предприятий в сфере ядерной промышленности, а также готовила аналитические доклады и исследования для японского института прикладной энергетики. В настоящее время работает в «Донбасской топливно-энергетической компании» в Киеве.

На данный момент все данные о Станиславе Ежове исчезли с сайта украинского кабинета министров.

Фото пользователя соцсетей Юлии Мирошниковой

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