Жена схваченного на Украине «русского шпиона» выступила с краткой характеристикой местных реалий

Супруга Станислава Ежова, личного переводчика премьер-министра «Незалежной», назвала сюрреализмом ситуацию с арестом мужа Службой безопасности Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Юлия Мирошникова заявила киевским журналистам.

«Могу сказать, что это какой-то бред и сюрреализм. Больше я бы не хотела ничего обсуждать», – прокомментировала Юлия действия СБУ и версии, тиражируемые украинскими СМИ.

Ранее пресс-служба СБУ сообщила, что Ежова якобы завербовала российская разведка во время его двухгодичной командировки в США.

«Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи», – доложили в пресс-службе ведомства.

Украинская пресса выяснила, что жена Ежова является гражданкой России, выпускницей петербуржского университета и работает в «Донбасской топливно-энергетической компании» в Киеве. Супруги воспитывают дочь дошкольного возраста.

Симферополь, Валентин Карамазов

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