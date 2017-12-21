Крымский бизнес оставили в покое еще на год

Крымские предприниматели смогут спокойно работать еще более года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие изменения Госдума внесла в закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города федерального значения Севастополь».

Мораторий на проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Крыму, продлили до 1 марта 2019 года. Авторы инициативы отмечают: контрольные мероприятия в отношении бизнеса на полуострове нецелесообразны до тех пор, пока предприятия и организации не будут доведены до федеральных норм и стандартов. Госдума это мнение поддержала.

Предполагается, что особые условия помогут развитию в Крыму малого бизнеса. Пока его доля в экономике РК и Севастополя ничтожна мала: так, в рейтинге регионов по обороту продукции малого бизнеса на душу населения по итогам 2016-го года Севастополь с показателем 161 тысяча рублей занял 65-е место. Крым (124 тысячи рублей) разместился на 10 строчек ниже.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 21.12.17

Жена схваченного на Украине «русского шпиона» выступила с краткой характеристикой местных реалий. / «Жена – русская, командир – Путин»: на Украине объявлен шпионом личный переводчик премьер-министра страны (ФОТО). / 21 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»