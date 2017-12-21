Первый в истории Крыма трехлетний бюджет принят окончательно

Госсовет Крыма в окончательном чтении утвердил первый в истории республики трехлетний бюджет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты приняли закон на внеочередной сессии парламента.

Напомним, после первого чтения в законопроект были внесены поправки, предполагающие увеличение доходов и расходов бюджета на 2018 год на 5 миллиардов рублей. Доходную часть расширили за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физлиц, повышения ставок по транспортному налогу и продажи госимущества Крыма. Изначально планировалось, что бюджет будет бездефицитным. Однако ко второму чтению ситуация изменилась.

«Уточненные параметры бюджета на 2018 год составили: общий объем доходов 172,2 миллиарда рублей, общий объем расходов – 174 миллиарда рублей. Дефицит бюджета – 2,5 миллиарда рублей», – сообщила министр финансов Ирина Кивико, пояснив, что источник покрытия дефицита послужит продажа акций санаториев «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер».

Наибольшую часть средств бюджета планируют направить на развитие национальной экономики.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.12.17

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