Дефицит бюджета Крыма вырос до 3,2 миллиардов рублей

Дефицит текущего бюджета республики Крым вырос до 3,2 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Госсовета внесли изменения в закон о трехлетнем бюджете республики на внеочередной сессии.

Напомним, изначально проект предполагал полностью бездефицитный бюджет. Однако к моменту принятия закона во втором чтении в декабре 2017 года ситуация изменилась: дефицит бюджета составил 2,5 миллиарда рублей. Источником его покрытия, по словам министра финансов Крыма Ирины Кивико, должна была стать продажа акций санаториев «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер». Сегодня на внеочередной сессии депутаты согласовали увеличение дефицита на 687 миллионов рублей.

Внесенными изменениями также увеличена на 255,2 миллионов рублей доходная часть бюджета, на 942,3 миллиона – расходная. Таким образом, общий объем доходов составит 172,4 миллиарда рублей, расходов – 175,6 миллиардов.

Расходную часть, в числе прочего, увеличили за счет остатков собственных средств бюджета. 487,7 миллионов рублей направят на увеличение уставного фонда госпредприятия «Черноморнефтегаз», 18,1 миллионов рублей на выплату компенсаций вкладчикам украинских банков, 181,2 миллион рублей – на содержание, реконструкцию и ремонт дорог.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.01.18

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