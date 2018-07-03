Бюджет Крыма оптимизируют: министерствам придется тратить меньше

Министерствам и ведомствам Крыма придется тратить меньше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство республики создало рабочую группу по разработке и реализации программы оптимизации расходов бюджета.

Возглавит ее глава республики Сергей Аксенов, также в состав группы войдут вице-премьеры и министр финансов Ирина Кивико.

На заседании Совета министров Кивико напомнила о том, что в феврале Аксенов подписал соглашения с Минфином РФ о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов республики.

«Предусмотрено, что высшим исполнительным органам власти до 1 октября по согласованию с Минфином необходимо утвердить план мероприятий по оптимизации расходов бюджета Республики Крым, позволяющих с 2020 года финансово обеспечить в полном объеме расходные обязательства субъекта без привлечения средств дотаций на выравнивание, или сокращение расходов бюджета субъекта до уровня расчетных объемов расходных обязательств», – пояснила Кивико.

По ее словам, Минфин Крыма уже начал обсуждать с другими министерствами возможные пути оптимизации, и после появления конкретных предложений, их будет рассматривать рабочая группа.

Напомним, сначала проект трехлетнего бюджета республики на 2018-2020 годы планировался как полностью бездефицитный. Однако уже к моменту принятия закона во втором чтении, дефицит составил 2,5 миллиарда рублей, впоследствии увеличившись еще больше. Власти Крыма не раз озвучивали намерение снизить финансовую зависимость от федерального центра.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.07.18

Арест Медведчука и срыв мундиаля: Саакашвили составил «методичку» по освобождению террориста Сенцова. / Детский лагерь в Ласпи, «погоревший» на стафилококке, откроют досрочно. / В Крыму прекратили работу филиалы материкового банка. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»