Севастопольский банк «заморозил» деньги коммунальщиков с материка

В севастопольском банке «ВВБ» зависли деньги ярославских коммунальщиков – почти 21,5 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», банк «ВВБ» был учрежден в декабре 1990 года в Ярославле как Паевой коммерческий банк «Ярославич». В последующие 15 лет прошел через ряд преобразований и в октябре 2015 года, сменив название на ПАО «Банк «ВВБ», «переехал» из Ярославля в Севастополь. Затем были открыты филиалы в Санкт-Петербурге, Ярославле, Рыбинске и Симферополе.

Проблемы у ВВБ начались в первых числах декабря: сначала перестали проходить платежи предприятий, а затем возникла задержка с выдачей вкладов. С 12 декабря, в соответствии с приказом Банка России, в ВВБ назначена временная администрация по управлению банком сроком на шесть месяцев.

ВВБ известен связями с нынешним главой города Рыбинска. Начало работы банка в Крыму совпало с периодом деятельности Дениса Добрякова в правительстве Севастополя в качестве заместителя губернатора по жилищно-коммунальному хозяйству: именно через этот банк принимались все платежи севастопольцев за ЖКХ.

Как оказалось, шли через ВВБ и коммунальные платежи жителей Ярославля и Рыбинска. И теперь в банке «зависли» деньги 108 ТСЖ (более 10,7 млн рублей) и ЖСК (9,7 млн рублей), работающих в Ярославской области. Проблема обсуждалась на заседании регионального парламента. Ресурсоснабжающие организации уговорили пока не начислять коммунальщикам пенни и штрафы на замороженные в Севастополе суммы.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 22.12.17

Иерусалимский манёвр: украинская делегация сбежала с заседания ООН. / 22 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Патриот России Куснирович напугал гражданина РФ Выборнова. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»