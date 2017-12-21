Иерусалимский манёвр: украинская делегация сбежала с заседания ООН

Делегация Украины, отчаянно нуждающейся в кредитных ресурсах, предпочла не гневать ни Вашингтон, ни Брюссель и тайком покинула зал заседаний ООН во время голосования по вопросу Иерусалима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Киев оказался между двух огней по причине разного подхода Европы и США к статусу Иерусалима как столицы Израиля.

Как известно, Брюссель категорически против поспешного переноса столицы еврейского государства из Тель-Авива. Вашингтон, наоборот, жёстко настаивает на широком международном признании столичного статуса Иерусалима. Президент Трамп даже пригрозил накануне голосования в ООН лишить денежной помощи и политической поддержки непослушных сателлитов и должников Америки.

Между тем, Украина критически зависит от денежных вливаний как со стороны США, так и ЕС.

Ситуацию с неприсутствием делегации «Незалежной» на голосовании иронически прокомментировал известный украинский политолог Владимир Корнилов.

«Несколько дней назад Украина проголосовала в Совбезе ООН за резолюцию, осуждавшую позицию США по Иерусалиму. И гордо объяснила: мы, мол, за международное право! И вдруг Трамп выступает с угрозой: проголосуете не так на Генассамблее ООН – лишим денег. И вот что делать Киеву в такой ситуации? Нашли выход! Украины просто не было при голосовании! Когда встал вопрос грошей, международное право уже и не важно», – написал в Фейсбук Корнилов.

Кроме Украины, среди стран, «благоразумно» укрывшихся в коридорах ООН от голосования, оказались также Литва, Молдова и Грузия.

Фото пользователя Фейсбук Владимира Корнилова

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