В Израиле рассчитывают, что Зеленский предаст Европу

Правительство Израиля убеждает кабинет Зеленского перенести дипломатическое представительство Украины из Тель-Авива в Иерусалим.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэв Элькин.

«Мы ставили перед собой цель попытаться подвигнуть новое руководство Украины пойти по пути небольшого количества государств, которые начинают процесс переноса своего посольства в Иерусалим», – приводит ТАСС слова Элькина.

На первых порах Киеву предлагается открыть в Иерусалиме украинский культурный центр и торговое представительство, так как в Израиле понимают, что кабинет Зеленского не решится сразу «просто так перенести посольство».

Пока свои посольства в Иерусалиме открыли только США и один из их сателлитов – Гватемала, чем вызвали негодование в мировом сообществе.

Как известно, главные европейские покровители Украины в нормандской четвёрке Берлин и Париж выступают категорически против такого шага.

Напомним, когда в 2017 году на Генассамблее в ООН голосовалась резолюция по статусу Иерусалима, украинская делегация сбежала из сессионного зала, чтобы не разозлить «неправильным поведением» кредиторов – ни в Европе ни за океаном.

Ситуацию с неприсутствием делегации «Незалежной» на голосовании иронически прокомментировал известный украинский политолог Владимир Корнилов.

«Несколько дней назад Украина проголосовала в Совбезе ООН за резолюцию, осуждавшую позицию США по Иерусалиму. И гордо объяснила: мы, мол, за международное право! И вдруг Трамп выступает с угрозой: проголосуете не так на Генассамблее ООН – лишим денег. И вот что делать Киеву в такой ситуации? Нашли выход! Украины просто не было при голосовании! Когда встал вопрос грошей, международное право уже и не важно», – написал в Фейсбук Корнилов.

К слову, Зеленский уже высказывал претензии руководствам Германии и Франции за то, что они приняли решение восстановить полномочия России в ПАСЕ и не хотят ужесточать санкционные меры против Москвы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.08.19

В крымском госпредприятии работала организованная преступная группа. / Крым и Севастополь проваливают ФЦП. / В Черном море у берегов России погиб украинский моряк. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»