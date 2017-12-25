ЕС отказался послать официальных представителей в Крым, но европейские наблюдатели все равно приедут

Официальные структуры Евросоюза отказались послать своих наблюдателей в Крым, но представители ЕС все-таки будут присутствовать на полуострове на выборах 18 марта.

Как предает РИА «Новый День», Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ официально заявило, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направит в Россию наблюдать за выборами президента в 2018 году 500 своих представителей, однако ни один из них не будет работать в Крыму.

«Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств-участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе», – сообщили в ведомстве.

Аналогичной позиции придерживается и мониторинговая миссия Евросоюза.

Тем не менее, за голосованием крымчан 18 марта будут наблюдать десятки международных экспертов, включая депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС – Австрии, Италии, Франции, Чехии. Собирается в Крым и группа наблюдателей из Германии.

«В составе экспертной группы будут депутаты, которые выступают за признание легитимности воссоединения Крыма с Россией, прошедшее в соответствии с уставом ООН. Их присутствия на полуострове будет вполне достаточно, а их голос будет услышан в мировом сообществе», – цитируют «Известия» главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Отмечается, что зарубежные эксперты будут допущены на избирательные участки, а также в региональные и территориальные избиркомы.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 25.12.17

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