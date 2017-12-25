В Севастополе из-за непогоды перекрыли рейд

Из-за сильного шторма в севастопольской бухте приостановлено движение катеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перевозка пассажиров осуществляется автомобильным транспортом с площадей Нахимова и Захарова. Пассажирские катера должны возобновить движение во второй половине дня или ближе к вечеру. При этом паром не работает по техническим причинам: поломку должны устранить завтра.

Как сообщал «Новый День», на текущей неделе в Крыму должна наладиться погода: тропические воздушные массы принесли в республику потепление. Дневные температуры воздуха – от 10 до 15 градусов тепла, ночью так же ожидаются плюсовые значения. Правда, практически весеннюю погоду подпортит юго-западный ветер – до 20 метров в секунду.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 25.12.17

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