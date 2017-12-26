В правительстве Овсянникова разглядели вызов в поведении спикера Заксобрания и готовятся к «бою»

В Севастополе не могут принять бюджет города на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Очередная попытка будет предпринята сегодня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект о бюджете был внесен в Законодательное собрание 12 декабря. Депутаты документ раскритиковали, заявив, что пятая часть всех заложенных в бюджет расходов не обоснованна. Кстати, правительство города собралось сократить на 33 млн рублей финансирование депутатского корпуса, перераспределив эти деньги в свою пользу, что тоже не понравилось парламентариям.

22 декабря первый в истории города трёхлетний бюджет не смогли принять, так как для кворума не хватило одного голоса. 25 декабря депутаты опять отказались рассматривать главный финансовый документ, перенеся обсуждение на сегодня.

Параллельно продолжается скандал из-за внесения изменений в бюджет года уходящего: более 51 млн рублей перевели в некий общий фонд, распоряжаться которым губернатор Дмитрий Овсяников может единолично. 12 декабря депутаты отказались принять проект, явно противоречащий законодательству РФ. Губернатор Дмитрий Овсянников обвинил спикера городского парламента Екатерину Алтабаеву в невыполнении достигнутых договоренностей и превращении заседаний Заксобрания в фарс. В ответ Алтабаева заявила, что не хочет отвечать за «нарушение закона». На следующий день скандальный проект удалось «протащить» в парламенте. Но его тут же опротестовала прокуратура.

Между тем, спикер Засксобрания перестала посещать совещания в правительстве города.

Губернатор Дмитрий Овсянников, комментируя поведение Екатерины Алтабаевой, попытался убедить общественность, что не понимает сути происходящего и подчеркнул открытость правительства по отношению к Заксобранию, но не удержался и практически выдвинул депутатам ультиматум: «Если вопрос заключается в том, стоит ли сохранять такое отношение к Заксобранию, когда мы сейчас видим попытку процедурного боя, то подумаем. Если так и дальше будет – будем решать», – заявил он журналистам.

Депутаты же настаивают: пытаясь «протащить» предложенные варианты бюджетов, чиновники подставляют парламентариев под нарушение закона.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 26.12.17

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