Севастополь рискует войти в новый год без бюджета

Прокуратура намерена оспорить бюджет Севастополя, принятый 26 декабря.

Как уже сообщал «Новый День», принять во второй редакции первый в истории города трехлетний бюджет удалось только с третьей попытки. Документ предусматривает сокращение расходов на парламент и контрольно-счетную палату почти на треть. Это не понравилось депутатам. Группа Алексея Чалого потребовала восстановить финансирование Заксобрания и КСП на уровне 2017 года.

Вице-спикер парламента Севастополя Александр Кулагин отмечает: в других субъектах РФ сотрудники органов законодательной власти в 2016 году в среднем получали 67 тысяч рублей, а в Севастополе в 2017 году средняя зарплата не дотянула даже 57,5 тысяч. Вице-губернатор Илья Пономарев, ссылаясь на позицию Минфина РФ, возражает: необходимо исходить из среднего уровня оплаты труда сотрудников органов власти, а это 44,9 тысяч рублей.

Правительство Севастополя буквально выдвинуло депутатам ультиматум: если бюджет не примут до конца года, будет сорвана ФЦП по развитию Севастополя, так как городской бюджет должен ее софинансировать. Об ответственности за срыв ФЦП предупредили спикера Заксобрания Екатерину Алтабаеву. Однако пресс-секретарь вице-премьера РФ Дмитрия Козака, курирующего экономическое развитие Севастополя и Крыма, Илья Джус заявил, что реализация ФЦП – «это личная ответственность губернатора» Дмитрия Овсянникова и «с него этой ответственности никто не снимал», отмечает «Коммерсант».

Как бы то ни было, 26 декабря бюджет был принят в редакции правительства, депутатам удалось сохранить на прежнем уровне лишь финансирование парламентской газеты «Севастопольские известия» (около 7 млн рублей).

В прокуратуре Севастополя заявили, что к проекту бюджета есть ряд замечаний, в том числе к вопросу финансирования КСП, и в случае его принятия будут приняты «меры реагирования».

Ранее прокуратура уже опротестовала изменения в бюджет года уходящего, предусматривающие перевод более 51 млн рублей в некий фонд, распоряжаться которым губернатор Дмитрий Овсяников может единолично.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 27.12.17

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