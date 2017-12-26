Ремейк Меняйло – Чалый: в Севастополе вновь сшиблись ветви власти

Законодательное собрание Севастополя с третьей попытки приняло во втором чтении первый в истории города трехлетний бюджет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный финансовый документ города поддержали 18 депутатов.

Напомним, парламент Севастополя дважды провалил принятие бюджета. Каждый раз не хватало всего одного депутатского голоса. Главной причиной разобщенности народных избранников в этом вопросе стало сокращение по предложению правительства города финансирования аппарата Заксобрания и Контрольно-счетной палаты почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Часть парламентариев обвинила депутата Алексея Чалого в том, что он, появившись на сессии после долгого отсутствия, «взбаламутил» Заксобрание, из-за чего бюджет так и не был принят. В правительстве, в свою очередь, подчеркнули: если город войдет в 2018 год без принятого бюджета, будут проблемы с реализацией мероприятий ФЦП и развитием экономики.

Процесс принятия бюджета в Севастополе проходил далеко не гладко и сегодня. Перед сессией депутаты Заксобрания, которых относят к сторонникам Чалого, заявили, что необходимо минимизировать количество членов городского парламента, работающих в нем на платной основе. И зарплаты будут получать только спикер Заксобрания и руководители фракций. Это, по сути, стало ответной мерой на снижение финансирования аппарата парламента и Контрольно-счетной палаты, так как вносить какие-то изменения на этот счет в правительстве отказались. По мнению депутатов, правительство, сокращая финансирование, вмешивается в деятельность парламента, от чего он перестает быть независимым органом власти.

Помимо этого, вице-спикер Заксобрания Александр Кулагин обвинил представителей правительства в том, что они «указывают» некоторым депутатом как именно нужно голосовать на сессии.

Между тем, скандал между ветвями власти в Севастополе дошел до Кремля: ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно принятому документу, доходная часть бюджета на 2018 год определена в размере 35,7 миллиардов рублей, расходная – 39,5 миллиардов рублей. Дефицит бюджета составит 3,8 миллиардов рублей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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