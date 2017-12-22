Севастопольских депутатов заставили повторно голосовать за бюджет – результат ещё хуже

Заксобрание Севастополя дважды за день провалило принятие трехлетнего бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», как и во время предыдущего голосования, для принятия закона не хватило всего лишь одного голоса.

Голосование проходило после длительного перерыва, во время которого народные избранники обсуждали пути решения сложившейся проблемы. После чего спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева снова вынесла вопрос на голосование. Отметим, что после неудачи в предыдущем голосовании, Алтабаева говорила, что «отклоненный проект закона означает, что мы не можем его рассматривать далее на заседании».

Напомним, проект закона о бюджете на трехлетний период правительство Севастополя приняло 16 ноября. Документ предусматривает, что доходная часть бюджета составит 35,7 миллиардов рублей, расходная – 39,5 миллиардов рублей. Депутат Заксобрания Вячеслав Аксенов раскритиковал проект, заявив, что он не обоснован на 8 миллиардов рублей (21% расходов). Тем не менее, губернатор Дмитрий Овсянников до сессии Заксобрания выразил уверенность, что депутаты примут законопроект, несмотря на разногласия по поправкам. Однако на сессии, на которой впервые за многие месяцы появился депутат Алексей Чалый, разгорелась дискуссия между представителями законодательной и исполнительной власти.

Вице-губернатор Илья Пономарев выяснив, что поправка депутата Виктора Посметного предусматривает «снятие» 80 миллионов рублей с финансирования ремонта дорог и грантов правительства, заявил о нарушении бюджетного законодательства. По его словам, поправка нарушает требование министерства финансов России о фонде оплаты труда аппарата Заксобрания, который должен рассчитываться из средней величины в 44,9 тысячи рублей, а не 56 тысяч рублей, что предложил депутат.

Примечательно, что на фоне скандала с так и не принятым бюджетом, представители депутатского корпуса Севастополя открыто сыпали угрозами в отношении друг друга.

«Напишу заявление в Следственный комитет – вы не первый раз превышаете свои полномочия. Вас спросили: что выше – закон или регламент? То, что происходит сегодня, это антинародно и направлено против государства Российская Федерация», – цитирует «Информер» депутата Татьяну Лобач, обратившуюся к вице-спикеру Александру Кулагину. По информации издания, в то время как Лобач выступала на сессии, Кулагин приказал выключить ей микрофон.

Заседание и обсуждение проекта бюджета, по предложениям руководства Заксобрания, может быть продолжено 25 декабря.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 22.12.17

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