«Исторический бюджет» Севастополя не принят: правительству города не хватило одного депутата

Заксобрание Севастополя провалило принятие первого в истории города трехлетнего бюджета за неделю до конца года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для принятия главного финансового документа во втором чтении не хватило всего одного голоса.

«У нас очень тяжелая ситуация, потому что отклоненный проект закона означает, что мы не можем его рассматривать далее на заседании», – цитирует «Новый Севастополь» спикера Заксобрания Екатерину Алтабаеву, которая назвала подход депутатов к принятию документа «безответственным».

Напомним, проект закона о бюджете на трехлетний период правительство Севастополя приняло 16 ноября. Документ предусматривает, что доходная часть бюджета составит 35,7 миллиардов рублей, расходная – 39,5 миллиардов рублей. Депутат Заксобрания Вячеслав Аксенов раскритиковал проект, заявив, что он не обоснован на 8 миллиардов рублей (21% расходов). Тем не менее, губернатор Дмитрий Овсянников до сессии Заксобрания выразил уверенность, что депутаты примут законопроект, несмотря на разногласия по поправкам.

Однако на сессии, на которой впервые за многие месяцы появился депутат Алексей Чалый, разгорелась дискуссия между представителями законодательной и исполнительной власти.

Так, у вице-губернатора Ильи Пономарева вызвал интерес источник финансирования поправки депутата Виктора Посметного, которая предусматривает 80 миллионов рублей на содержание аппарата Заксобрания и Контрольно-счетной палаты. Как выяснилось, эти деньги намерены «забрать» у муниципалитетов с ремонтов дорог, а также «снять» с грантов правительства Севастополя для физических и юридических лиц.

«Если вы примете поправку Посметного, то мы нарушим соглашение с Минфином РФ, и он может нам прекратить помощь из федерального бюджета», – заявил Пономарев, обращаясь к депутатам.

По его словам, поправка нарушает бюджетное законодательство и требование министерства финансов о фонде оплаты труда аппарата Заксобрания, который должен рассчитываться из средней величины в 44,9 тысячи рублей, а не 56 тысяч рублей, что предложил депутат.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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