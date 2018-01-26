До выборов президента остался 51 день: правительство Севастополя затевает войну в Заксобрании

В Заксобрании Севастополя назрел очередной конфликт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для нового витка противостояния между исполнительной и законодательной властью города стала настоятельная рекомендация губернатора Дмитрия Овсянникова утвердить вице-спикером Заксобрания секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Бориса Колесникова.

Правительство направило соответствующее письмо в адрес председателя городского парламента Екатерины Алтабаевой, вопрос может быть вынесен на рассмотрение депутатов на ближайшей сессии, которая пройдет 30 января.

По мнению наблюдателей, Овсянников продвигает Колесникова, чтобы ослабить контроль депутата Алексея Чалого над Заксобранием, где он имеет значительную часть своих сторонников. В том числе – в руководстве.

Как уже сообщал «Новый День», в конце декабря 2017 года депутаты Заксобрания несколько раз сорвали принятие первого в истории города трехлетнего бюджета. Главной причиной разобщенности членов парламента при принятии бюджета стало сокращение по предложению правительства финансирования аппарата Заксобрания и Контрольно-счетной палаты почти на 30% по сравнению с прошлым годом. По мнению депутатов, правительство, сокращая финансирование, вмешивается в деятельность парламента, от чего тот перестает быть независимым органом власти. Кроме того, вице-спикер Заксобрания Александр Кулагин обвинил представителей правительства в том, что они «указывают» некоторым парламентариям, как именно нужно голосовать на сессии.

По словам депутата Вячеслава Горелова, предпосылки для конфликта с правительством в Заксобрании заметили еще осенью прошлого года. Среди претензий к чиновникам – игнорирование заседаний комитета Заксобрания по градостроительству и земельным вопросам, непринятие мер по созданию особо охраняемой территории в урочище Ласпи.

По мнению севастопольского политика Вадима Колесниченко, ситуация с принятием бюджета в 2017 году показала, что Овсянников не может договориться с Заксобранием. А сорванные голосования стали «очень демонстративной, публичной пощечиной» для губернатора. В связи с чем он и предпринимает попытки взять ситуацию под контроль, учитывая, что местный парламент «расколот пополам».

В самом же Заксобрании считают, что конфликт с правительством будет только обостряться.

«Мы не удовлетворены теми положениями бюджета, которые нам пришлось утвердить, мы будем отстаивать свою позицию уже другим образом. Это касается, в первую очередь, финансирования Контрольно-счетной палаты, тех полномочий (по перераспределению бюджетных средств), которые правительство города, на мой взгляд, необоснованно себе присвоило. Я думаю, что у нас январь, февраль и март будут в этом отношении очень интересными», – рассказал Вячеслав Горелов в эфире «Вести ФМ Севастополь».

Между тем, севастопольские эксперты считают, что сложившая ситуация опасна для Овсянникова, так как может отразится на и так проблемном рейтинге и общей управляемости городом. И желание взять под контроль Заксобрание через продвигаемого кандидата на пост вице-спикера может остаться невоплощенным.

«Логично, что все аналитики оценивают это как попытку низложить «чаловское» правление. Хотя есть серьезные сомнения, что голосование будет успешным», – озвучил свое мнение корреспонденту РИА «Новый День» Вадим Колесниченко.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 26.01.18

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