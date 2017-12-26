Крымчане не увидят на новогодних столах керченской селедки

Любимая многими крымчанами керченская селедка перешла в разряд дефицитных продуктов.

Как рассказали РИА «Новый День» керченские продавцы, специализирующиеся на рыбе, с середины ноября, когда у селедки начинается сезонная миграция и она заходит в керченские воды из Азовского моря, рыбаки предлагали ее от силы пару раз: не ловится.

По словам старшего преподавателя кафедры водных биоресурсов и марикультуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет» Виктора Шаганова, несмотря на то, что декабрь и январь – самое время для керченской селедки, ее действительно пока нет в керченских водах.

«Аномальная погода повлияла на миграцию. Традиционно в декабре-январе селедка после нагула в Азовском море косяками возвращается в Черное. Оптимальная температура морской воды для нее до + 6 °С. Но осень была очень теплая и воды Керченского пролива не успели остыть. Кроме того, нет ветров, которые способствуют остыванию моря: дуют южный, западный, а холодного северо-западного, так любимого селедкой, пока нет», – рассказал РИА «Новый День» ихтиолог.

Помимо прочего, по словам Шаганова, нельзя упускать из виду и промысловое воздействие.

«Керченская селедка – промысловая рыба, для которой характерны колебания численности. Бывают времена, когда ее вылавливают очень много, как в прошлые годы, а бывает, что численность идет на спад», – отметил эксперт.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 26.12.17

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