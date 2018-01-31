Жаловавшегося Путину директора рыбзавода заподозрили в лоббировании интересов Норвегии

Руководитель Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, получивший известность из-за участия в пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, выступил с предложением смягчить контрсанкции в отношении Норвегии. Речь идет о возобновлении поставок в Россию охлажденной сельди и некоторых других видов рыб из этой скандинавской страны. Предложение уже обсудили в Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство), сообщает РБК со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа Зверева.

«Михаил Зуб предложил частично отменить контрсанкции и разрешить ввоз охлажденной рыбы – мойвы, сельди, трески, пикши и сайды – в Мурманскую область для переработки на береговых предприятиях», – уточнил Зверев. Другими словами, бизнесмен предложил позволить российским предприятиям получать для дальнейшей переработки рыбу, выловленную норвежскими судами.

Между тем, пишет издание, в Мурманске достаточно собственной рыбы. Так, например, сельди в прошлом году было выловлено свыше 100 тыс. тонн, всего же в 2017 году в Мурманском рыбном порту было выгружено 183 тыс. тонн рыбной продукции. В то же время, ряд базирующихся в Мурманской области предприятий способен перерабатывать только охлажденную рыбу, а российские суда отгружают только замороженный улов. К ним относится и Мурманский рыбокомбинат, который принимает охлажденную рыбу, замораживает ее, фасует и распределяет по предприятиям, которые изготавливают из нее конечную продукцию для потребителя.

В Росрыболовстве считают, что «указанные виды рыбы (на которые просит снять ограничение рыбокомбинат) вылавливаются в достаточных объемах российскими рыбаками различных регионов». «Начиная с 2014 года осуществляется импортозамещение в отношении сельди атлантической и мойвы поставками аналогичных видов рыбы с Дальнего Востока», – отметили в Росрыболовстве. Кроме того, в этом году российские рыбаки возобновили вылов мойвы в Баренцевом море после двухлетнего перерыва – национальная квота России на 2018 год составила 80 тыс. тонн (на 32 тыс. тонн больше, чем в 2015 году).

Кроме того, обеспокоены предложением о смягчении продэмбарго и рыбаки, так как опасаются, что их улов с появлением на рынке норвежских конкурентов не будет востребован. Предложение, по словам источника издания, знакомого с ситуацией, уже изучается в аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича. В Минсельхозе сообщили, что о предложении по смягчению контрасанкций для рыбы не знают.

Напомним, Михаил Зуб прославился своим обращением к Владимиру Путину на пресс-конференции 14 декабря прошлого года, куда он проник под видом журналиста. В начале выступления Зуб назвался представителем издательства «Потребитель», но потом признался, что является председателем совета директоров Мурманского рыбокомбината. Зуб пожаловался президенту на состояние дел в рыбной отрасли, в частности на проблемы с ограничениями для компаний-рыбопереработчиков в допуске к инвестиционным квотам. В ответ Путин пообещал пригласить Зуба на производственное собрание, подчеркнув, что в целом понимает проблему.

В 2001 году Мурманский рыбокомбинат стал «полноправным участником норвежских сырьевых аукционов – Norges Sildesalgslag и Norges Raflsklag», отмечается на сайте предприятия. После введения продэмбарго работа рыбокомбината была приостановлена. Выручка комбината за 2012-2016 годы снизилась в девять раз: со 137,2 млн рублей на конец 2012 года до 14,5 млн рублей на конец 2016 года. Убыток предприятия в 2016 году составил 19,5 млн рублей. В 2014 году Зуб уже пытался оспорить введение эмбарго на ввоз рыбы из Норвегии, подав в интересах Мурманского рыбокомбината соответствующий иск в Верховный суд.

Ранее правительство уже делало послабления для рыбы в перечне продуктов, которые подпадают под продэмбарго. В 2015 году из-под действия продэмбарго были выведены мальки атлантического лосося и форели и молодь устриц и мидий. В марте 2016 года послабление было сделано также для декоративных рыбок, а в октябре – для мальков камбалы-тюрбо, лаврака и молоди белоногой креветки.

По мнению наблюдателей, глава Мурманского рыбокомбината с большой вероятностью лоббирует интересы не только возглавляемого им предприятия, но и норвежских друзей, с которым ранее был налажен успешный бизнес.

Мурманск, Иван Гридин

Мурманск. Другие новости 31.01.18

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