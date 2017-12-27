После воссоединения Крыма с РФ в Азовское море возвращаются осетр и севрюга

В Азовском море увеличилась численность русского осетра и севрюги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время популяция русского осетра оценивается порядка в 300 тысяч особей, массой около 300 тонн, севрюги – 25 тысяч, массой около 17 тонн. Специалисты Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства связывают рост поголовья, в первую очередь, с усилением охраны Азовского моря у побережья Крыма, а также с наращиванием объемов выпуска проходных осетровых рыб.

Однако состояние популяций азовских осетровых рыб пока расценивается как критическое: основу запаса составляют рыбы непромысловых размеров, преимущественно в возрасте до пяти лет. «Эффективный промысел осетровых базируется на изъятии 60% зрелой части популяции. Самки русского осетра созревают, в среднем, в 17 лет, самки севрюги – в 13 лет. Поэтому даже при благоприятных природных условиях, достаточных объемах промышленного воспроизводства и ликвидации незаконного вылова азовские осетровые рыбы вновь могут стать перспективными объектами промысла не ранее 2025 года», – сообщили в институте.

Отметим, что промышленное воспроизводство осетровых рыб в Азовском бассейне осуществлялось с 1956 года. Устойчивый рост запасов севрюги и осетра вплоть до 1990 годов происходил в условиях ведения интенсивного официального промысла. После распада Советского Союза, в условиях использования биологических ресурсов Азовского моря двумя государствами − Россией и Украиной, за короткий временной период была практически полностью истреблена промысловая часть популяций.

В 2000 году в море оставалось мене 6 млн штук осетровых рыб, а промысловый запас снизился до 8 тысяч тонн – более чем в 6 раз. После был введен запрет промысла, но количество осетровых продолжало прогрессивно уменьшаться из-за двух определяющих формирование запасов осетровых рыб факторов: масштаба искусственного воспроизводства и незаконного вылова.

С 2014 года ситуация начала развиваться в обратном направлении.

Керчь, Анастасия Зук

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