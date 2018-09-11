Чиновники и эксперты предрекли подорожание рыбы и икры в России

Цены на рыбу в России могут вырасти из-за снижения курса рубля, заявил Глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). «У нас рыба в том числе экспортно ориентированный товар, поэтому в случае, если валюта дорожает, то конечно, рублевый эквивалент цены тоже растёт», – приводит его слова RNS. 10 сентября биржевой курс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года, максимальное значение для пары EUR/RUB в ходе торгов составило 80,88 руб.

О возможном подорожании рыбы заявил и сенатор Совфеда Игорь Зубарев. Он пояснил, что на это может повлиять декабрьское окончание действия договоров на вылов рыбы. В итоге рыбохозяйственным компаниям придётся приостановить промысел до 1 января 2019 года, что может повлечь вмененный недостаток рыбы на рынке и рост цен на неё, рассказал он «Парламентской газете». Чтобы предотвратить такую ситуацию, 7 сентября он внёс в Госдуму законопроект, продлевающий действия контрактов до конца года.

Действие старых договоров Росрыболовства с рыбохозяйственными предприятиями, в которых закреплялась квота на вылов водных биоресурсов в течение последние 10 лет, заканчивается в декабре 2018 года. А новые договоры на следующие 15 лет вступят в силу только 1 января 2019 года, объясняется в документе. Из-за простоя на рынок может не поступить около 150 тыс. тонн водных биоресурсов, а организации понесут финансовые потери. Эти факторы могут привести к скачку цен на рыбу.

Есть и другой фактор для удорожания рыбы на российских прилавках. Как ни странно, это рекордная путина. Хотя по оценкам ряда экспертов, из-за увеличения поставок рыбы на внутренний рынок, в ближайшее время она может подешеветь на 20-25%, оптимистичные прогнозы разделяют не все. Так, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в интервью радио Sputnik заявил, что, несмотря на рекордный вылов, уже сейчас в порту Владивосток наблюдаются проблемы логистического характера.

«Из-за рекордной лососевой путины на Дальнем Востоке, особенно на Камчатке, возникает огромная череда проблем, прежде всего логистических, административных. В порту Владивостока уже скопилось огромное количество рефрижераторов, которые не могут разгрузить. Весь этот рекордный объем еще нужно доставить в европейские регионы, основные регионы потребления рыбы. И с этим, я боюсь, мы не справимся. Кроме того, надо обратить внимание на то, что ситуация сложилась таким образом, что рыбакам гораздо выгоднее продавать это в Китай и Корею. Во-первых, там нет административных проблем в портах, во-вторых, там платят твердой валютой, а при подешевевшем почти на 10% рубле в августе, эти операции становятся еще более привлекательными», – пояснил эксперт.

По его прогнозам, в итоге никакого снижения стоимости рыбы не произойдет, напротив, следует ожидать повышения цены в том числе и на красную икру к Новому году. «Обратите внимание, красная икра в опте от рыбаков продается по 2 тысячи за килограмм, и что вы видите снижение цены в рознице? Нет, поэтому к новому году она подорожает. Кроме того, надо обратить внимание на инфляционные процессы, которые усилились в последнее время, поэтому она подорожает», – казал эксперт.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 11.09.18

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