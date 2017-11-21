Красная икра подорожала до 6 тысяч рублей за кг: лучший за столетие улов лосося на Камчатке не спас положение

Розничная цена килограмма красной икры свежей путины превысила 6 тысяч рублей. При этом никаких предпосылок к двукратному повышению стоимости деликатеса нет. Улов лососевых соответствует среднему значению последних лет.

По словам главы информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, к концу ноября обычно стоимость килограмма красной икры составляет 2,5-3 тысячи рублей, передает «Интерфакс». «Совершенно очевидно, что цены взвинтили спекулянты. Трейдеры ссылаются на неудачный лов лососевых на Сахалине, однако на Камчатке результат один из лучших за столетие – 241,3 тысячи тонн, но и там, как сообщалось, цены подскочили», – сказал он.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), в этом году на Дальнем Востоке выловили более 350 тысяч тонн красной рыбы, то есть порядка 18 тысяч тонн икры. В среднем россияне в год съедают 12-14 тысяч тонн этого деликатеса, кроме того, поставки через Казахстан и Белоруссию с Аляски оцениваются в 3 тысячи тонн. «Совершенно очевидно, что абсолютно никаких предпосылок для роста цены на красную икру не существует», – отмечает Савельев. По его мнению, в этом случае ФАС должен давать оценки и делать выводы о ценовом сговоре.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков высказал предположение, что повышение цены на красную икру связано со спекулятивным настроем рынка и не зависит от результатов путины.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.11.17

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