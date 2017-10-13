Красная икра рекордно подорожает к Новому году

Красная икра в России рекордно взлетит в цене к Новому году. С таким прогнозом выступил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

По данным Рыбного союза, оптовая цена на икру рыб лососевых пород за полгода выросла в полтора раза – с 1950 рублей до 3 тыс. рублей за килограмм. Икра горбуши подорожала на 23%, а икра кеты – на 13%. Гудков ожидает, что цена на красную икру вырастет в рознице на 30-40% к Новому году, что может привести к снижению потребления этого продукта, пишут «Известия».

Эксперты связывают рост цен на деликатес с сократившимся в этом году уловом лососевых, инвестиционными издержками производителей и увеличением экспорта.

Между тем президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев не согласился с заявлением Гудкова о росте цен в полтора раза. По его утверждению, цены выросли на 9-10%.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал слухи о подорожании икры необоснованными, отметив, что производители нагнетают ситуацию намеренно. «Икры будет достаточно, потому что объем добычи выше, чем в 2015 году, чуть ниже 2016-го, но в целом на среднем уровне за последние 10 лет», – заверил чиновник в интервью «Российской газете». Шестаков отметил, что «икра будет и должна быть по той же цене, в которой она была в предыдущие годы, с учетом уровня инфляции».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.10.17

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