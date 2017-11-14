Мизерный улов лососевых в Японии взвинтил цены на красную икру в России

Цены на лососевую икру в магазинах Камчатки выросли в среднем на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщила директор одной из камчатских рыбодобывающих компаний Анастасия Обедина. «В наших магазинах стоимость красной икры увеличилась на 20-30% по сравнению с прошлым годом за счет того, что путина-2017 была не слишком удачной, особенно для Сахалина и Хабаровского края. То есть, этого продукта на дальневосточном рынке стало меньше», – сказала Обедина.

Как передает «Интерфакс», сегодня икра кижуча или нерки в магазинах производителя стоят около трех тысяч рублей за килограмм, несмотря на то, что торговая наценка на данный вид продукции составляет всего 10% от закупочной стоимости, которая в этом году составляет 2 тыс. 700 рублей за килограмм (2 тыс. 200 рублей в 2016 г.). «Цены на такую же икру на продуктовых рынках в Петропавловске-Камчатском и Елизово значительно выше и доходят до 3 тыс. 500 рублей за килограмм», – сказала Обедина.

По словам председателя Камчатского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», руководителя группы компаний, владеющей одной из крупнейших сетей магазинов на Камчатке Рашида Шамояна, подорожание красной икры в магазинах региона связано с возросшим на нее спросом в Японии.

«Действительно, цена на развесную красную икру в магазинах региона увеличилась процентов на 30 – до трех тысяч рублей и больше за килограмм, что более чем на тысячу рублей выше цен 2016-го года. Думаю, дело в том, что в этом году японцы выловили очень мало красной рыбы в море и теперь проявляют ажиотажный спрос на икру, произведенную на российском Дальнем Востоке. Наши компании увеличили поставки этого деликатеса в Японию, так что объем этого деликатеса на рынке дальневосточного региона снизился», – сказал Шамоян.

Вместе с тем, он подчеркнул, что дефицита лососевой икры на Камчатке нет, и предположил, что цена на нее в регионе в этом сезоне расти уже не будет. «Думаю, что цены на лососевую икру этого года достигли своего пика и больше уже не вырастут. Икры на Камчатке хватает, ее запасы не закончатся и до начала лета, когда в продажу поступит уже свежий деликатес путины-2018», – сказал глава регионального отделения «Деловой России».

В середине октября неутешительный прогноз относительно стоимости деликатеса в преддверии Нового года озвучил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. По его оценкам, оптовая цена на икру рыб лососевых пород за полгода выросла в полтора раза – с 1950 рублей до 3 тыс. рублей за килограмм. Икра горбуши подорожала на 23%, а икра кеты – на 13%. Гудков ожидает, что цена на красную икру вырастет в рознице на 30-40% к Новому году, что может привести к снижению потребления этого продукта. Эксперты связали рост цен на деликатес с сократившимся в этом году уловом лососевых, инвестиционными издержками производителей и увеличением экспорта.

Между тем президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев не согласился с заявлением Гудкова о росте цен в полтора раза. По его утверждению, цены выросли на 9-10%. Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал разговоры о подорожании икры необоснованными, отметив, что производители нагнетают ситуацию намеренно. «Икры будет достаточно, потому что объем добычи выше, чем в 2015 году, чуть ниже 2016-го, но в целом на среднем уровне за последние 10 лет», – заявил чиновник, заверив, что «икра будет и должна быть по той же цене, в которой она была в предыдущие годы, с учетом уровня инфляции».

Между тем, проблемы с объемами вылова лососевых наблюдаются по всему миру. Как писал «Новый День», лососевая путина текущего года стала провальной сразу для нескольких дальневосточных регионов. Так, например, в Сахалинской области выловили лишь 29 тыс. тонн лосося вместо привычных 250 тыс. тонн. Всего по Дальнему Востоку выловили 204 тыс. тонн красной рыбы. Ученые объясняют резкое сокращение поголовья лососевых глобальными климатическими изменениями, которые также коснулись Японии, Южной Кореи и Канады. Так, например, в Стране восходящего солнца добыто в 3-3,5 раза меньше лосося, чем прогнозировалось первоначально.

«Депрессивный период по лососю коснется и нас, это нужно признать. Поэтому сейчас, чтобы не упасть до 35 тыс. тонн, как было в 1972 году, именно столько красной рыбы выловили тогда все регионы Дальнего Востока, нужны жесткие меры регулирования. Нам нужно удержаться на 200-250 тыс. тонн хотя бы», – отметил замглавы Росрыболовства Петр Савчук на заседании Дальневосточного рыбохозяйственного совета в Южно-Сахалинске.

Пик промысла лосося в мире уже прошел, началось снижение запасов, констатировал заместитель директора ТИНРО-центра Игорь Мельников. По его словам, прежде всего это коснулось стран южных районов – Кореи и Японии. По его мнению, медленное снижение численности продлится еще много лет, а российский улов будет колебаться на уровне двухсот тысяч тонн.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 13.11.17

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