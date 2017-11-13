К Новому году в России на 15% взлетят цены на шампанское

В России к Новому году подорожают шампанское и игристые вина. Цены на праздничные напитки вырастут на 10-15% в зависимости от марки. Подорожание связано с неурожаем в Европе и традиционным спросом. Об этом «Известиям» заявил глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», меньше всего подорожание затронет продукцию нижнего ценового сегмента, так как выбор в этой категории достаточно большой. Тем не менее, из-за традиционного повышенного спроса спиртные напитки вырастут в цене на 10%.

В среднем сегменте стоит ждать роста цены на шампанское на 15%. Это связано с неурожаем в Европе, в частности, во Франции. Такой же прогноз эксперты дают относительно цен на виски и коньяк. «Уходящий 2017 год можно охарактеризовать как год, в который покупатели уже привыкли к новым реалиям. Люди постепенно возвращаются к своим вкусовым привычкам, поэтому можно ждать повышения интереса к дорогим брендам – коньяка, виски и так далее», – отметил Владимир Зуйков. Сейчас минимальная розничная цена бутылки шампанского составляет 164 рубля.

Следует добавить, что в преддверии праздников рынок алкогольной продукции ожидают проверки со стороны Роспотребнадзора и других надзорных ведомств. Специалисты будут выявлять факты продажи поддельных напитков и продукции, продающейся с нарушениями.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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