ФАС намерена проконтролировать цены на шампанское

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена проверить информацию о возможном росте цен на шампанское, передает RNS со ссылкой на контрольно-финансовое управление ведомства.

«ФАС России планирует провести проверку этой информации на предмет наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства», – сообщил представитель ФАС.

В пресс-службе пояснили, что ведомство «проверит, вырастут ли цены на шампанское перед Новым годом, и выяснит, нарушает ли рост цен, если он будет выявлен, антимонопольное законодательство».

Ранее в интервью «Известиям» глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков сообщил, что в России к Новому году подорожают шампанское и игристые вина. Цены на праздничные напитки вырастут на 10-15% в зависимости от марки, что связано с неурожаем в Европе и традиционным повышенным спросом.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.11.17

В Госдуму – за товарами: в нижней палате впервые открылся супермаркет. / Поколение гаджетов: 30% выпускников школ имеют проблемы со зрением. / В Подмосковье предприятие по производству асфальта задолжало работникам 18 млн рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»