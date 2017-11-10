Росрыболовство: Красная рыба исчезает. Привыкайте к минтаю и скумбрии

Для удержания объемов вылова лосося на Дальнем Востоке на уровне 200-250 тыс. тонн, в России ужесточат правила вылова рыбы. Соответствующий документ могут принять через шесть-восемь месяцев, заявил замглавы Росрыболовства Петр Савчук на заседании Дальневосточного рыбохозяйственного совета в Южно-Сахалинске.

По его словам, лососевая путина текущего года стала провальной сразу для нескольких дальневосточных регионов. Так, например, в Сахалинской области выловили лишь 29 тыс. тонн лосося вместо привычных 250 тыс. тонн. Всего по Дальнему Востоку выловили 204 тыс. тонн красной рыбы. Ученые объясняют резкое сокращение поголовья лососевых с глобальными климатическими изменениями, которые также коснулись Японии, Южной Кореи и Канады. Так, например, в Стране восходящего солнца добыто в 3-3,5 раза меньше лосося, чем прогнозировалось первоначально.

«Депрессивный период по лососю коснется и нас, это нужно признать. Поэтому сейчас, чтобы не упасть до 35 тыс. тонн, как было в 1972 году, именно столько красной рыбы выловили тогда все регионы Дальнего Востока, нужны жесткие меры регулирования. Нам нужно удержаться на 200-250 тыс. тонн хотя бы», – сказал Савчук.

При этом общий улов рыбы на Дальнем Востоке в этом году составил 350 тысяч тонн. Добиться его удалось за счет новых видов – скумбрии и сардины-иваси. «Это очень большая перспектива ближайших 10-15 лет. Также у нас хорошие запасы минтая. Большинство видов находятся на стабильном уровне», – отметил Савчук.

Пик промысла лосося в мире уже прошел, началось снижение запасов, констатировал заместитель директора ТИНРО-центра Игорь Мельников. По его словам, прежде всего это коснулось стран южных районов – Кореи и Японии. По его мнению, медленное снижение численности продлится еще много лет, а российский улов будет колебаться на уровне двухсот тысяч тонн.

В складывающейся ситуации власти Сахалина высказались за введение жестких мер регулирования промысла тихоокеанских лососей. По словам губернатора островного региона Олега Кожемяко, необходимо запретить использование рыбоучетных заграждений в качестве орудий добычи, в период проведения путины требуется существенно сократить количество ставных неводов, вместе с тем – усилить борьбу с браконьерством и скупщиками нелегальной рыбы.

«Необходимо принять эффективные меры, которые позволят восстановить рыбные запасы, обеспечить оптимальное заполнение нерестилищ для последующего роста промыслового возврата. Считаю, что нужно кардинальным образом пересмотреть подходы в организации лова. В первую очередь значительно снизить промысловую нагрузку на лососевых», – заявил губернатор.

В период путины, продолжил он, прибрежная акватория островов буквально огорожена частоколом ставных неводов. Их количество в последние годы доходило до одной тысячи. Тогда как по мнению рыбохозяйственной науки, которое поддерживает и губернатор, орудий лова должно быть не более 250. Еще одно предложение – уменьшить длину неводов до 1 километра. Это позволит рыбе более свободно проходить к местам нереста, что крайне важно в период депрессии их численности, сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Олег Кожемяко также призвал проанализировать эффективность работы лососевых рыборазводных заводов. Часть из них выращивает кету на «горбушевых» реках. Там, где этот вид красной рыбы ранее не воспроизводился естественным образом. В результате такого вынужденного соседства численность горбуши падает, при этом незначительны и уловы кеты.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

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