Рыба и морепродукты в России подорожают из-за роста налогов

Министерство сельского хозяйства России разработало поправки в Налоговый кодекс, согласно которым вырастут ставки сбора за добычу рыбы и морепродуктов. Рыбохозяйственные предприятия заявили, что увеличение налоговой нагрузки обязательно отразится на отпускных ценах, в результате рыбная продукция подорожает на 10%.

Поправки предлагается внести в ст. 25.1 Налогового кодекса РФ «Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов», пишет РБК. Росрыболовство провело совещание по этой теме с представителями Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Добытчики рыбы и морепродуктов перечисляют сбор в бюджет авансом в течение года. Однако если рыбы было выловлено меньше объемом, чем уплачено, часть сбора производителям не возвращается. Без учета различных льгот в настоящее время рыболовы отчисляют в пользу государства около 639 млн рублей.

Согласно предложению Минсельхоза ставки налогов вырастут на 27 позиций для 21 объекта промысла в Дальневосточном бассейне и 6 объектов – в Северном. Так вылов горбуши подорожает втрое – с 3,5 тысячи до 10,8 тысячи рублей за тонну. Сбор за вылов сельди вырастет более чем в четыре раза – с 400 до 1,8 тысячи рублей за тонну. Добыча северной креветки обойдет дороже в девять раз – с 3 тысяч до 26,5 тысячи рублей за тонну.

По словам главы ВАРПЭ, рост налогового бремени отразится на ценах для конечного покупателя. В данный момент сбор составляет в среднем 1,8% в стоимости рыбы, с принятием поправок его доля вырастет до 10%. Соответственно розничные цены рыбы и морепродуктов вырастут.

В свою очередь в Минсельхозе и в Росрыболовстве пообещали учесть мнение отраслевых ассоциаций. К тому же каждые три года к ставкам будет применяться коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на продукцию в предшествующем периоде.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

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