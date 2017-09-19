Новое постановление правительства РФ убьет малый и средний бизнес в сфере рыболовства (ДОКУМЕНТЫ)

Правительство РФ подготовило проект постановления, существенно меняющий правила проведения аукционов по использованию морских рыболовных участков. Сегодня документ обсудили на заседании комитета по аграрной политике законодательного собрания Свердловской области. По мнению депутатов, если постановление будет принято, это убьет малый и средний бизнес и повысит цены на рыбу на 40%.

Правительство РФ подготовило проект постановления, существенно меняющий правила проведения аукционов по использованию морских рыболовных участков. В соответствии с новым регламентом правительство разослало проект документа в регионы для сбора замечаний от депутатов законодательных собраний субъектов Федерации. Сегодня проект был рассмотрен комитетом заксо Свердловской области по аграрной политике.

Фрагмент проекта постановления правительства РФ

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» депутат Вячеслав Вегнер, если постановление будет принято, оно практически уничтожит весь малый и средний бизнес в сфере рыболовства.

Он пояснил, что по действующему законодательству для участия в аукционе на право использовать определенный рыболовный участок участник должен заплатить задаток в размере 40% от начальной цены лота. В новом документе предлагается увеличить его до 30-кратной начальной стоимости. Таким образом, если начальная цена участка 1 миллион рублей, участник аукциона должен будет заплатить 30 миллионов. Ни одно малое или среднее предприятие себе такого позволить не сможет.

Депутаты комитета в своем отзывы на проект постановления предлагают оставить прежний размер задатка, аргументируя это тем, что в противном случае от участия в аукционах будут отстранены добросовестные заявители. По словам Вегнера, это особенно актуально в свете указания президента о развитии Дальнего Востока.

Принятие постановления в предложенном правительстве виде, по мнению депутатов, не только разорит малые и средние предприятия, но и приведет к росту розничной цены на рыбу примерно на 40%.

Фрагмент решения комитета Свердловского заксо по аграрной политике

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.17

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