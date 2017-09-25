Рыбакам разрешили увеличить вылов знаменитой барабульки и других видов промысловых рыб

Бюро Отраслевого Совета по промысловому прогнозированию при Федеральном агентстве по рыболовству сообщило о корректировке рекомендованных объемов добычи нескольких видов промысловых рыб в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне.

Вылов барабули (султанки) в Черном море в 2017 году после поправки составляет 830 т, кефали (сингиль, лобан, остронос) в Азовском море – 208 т.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до этого предельный объем добычи барабули на год составлял 600 т. 350 т из них в прошлом году выловили крымские рыбаки, вылов увеличивается каждый год.

Некрупная, но вкусная черноморская рыбка популярна настолько, что в Феодосии ежегодно проводится гастрономический фестиваль «Барабулька». В июне этого года виновница торжества шла на празднике дешевле прошлогоднего – за 100 г жареной рыбки продавцы запрашивали 100 рублей.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 25.09.17

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