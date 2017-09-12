Крымские рыбаки заплатят 7,5 млн руб за нарушение правил рыболовства

Крымское предприятие, ловившее рыбу в акватории Азовского моря, заплатит 7,5 млн руб за нарушение порядка добычи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприятие причинило ущерб водным биоресурсам, которые находятся в федеральной собственности.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Крыму в адрес предприятия была направлена претензия о возмещении вреда, однако руководство предприятия на претензию так и не отреагировало. После ведомство обратилось в Арбитражный суд Крыма, который вынес решение не только взыскать с предприятия 7,5 млн руб, но и оплатить государственную пошлину в размере 60,5 тыс руб.

Напомним, что за полгода пограничники изъяли 62 километра браконьерских сетей, также они выпустили в естественную среду обитания свыше 25 тысяч особей представителей морской фауны, благодаря чему удалось предотвратить ущерб на сумму около 2 млн руб.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 12.09.17

Можно только европейцам: ЕС нарушает права крымчан. / Защитить от ветра и утрамбовать: метла нового начальника ДГХ Симферополя будет мести по-новому. / В Крыму продолжаются отставки: на очереди Ленинский район. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»