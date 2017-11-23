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Четверг, 23 ноября 2017, 09:01 мск

Экономика

К Новому году в России взлетят цены на импортные деликатесы

К Новому году в России взлетят цены на импортные деликатесы

Вслед за красной икрой, цена на которую взлетела более чем в два раза, могут подорожать импортные деликатесные продукты. Министерство сельского хозяйства РФ зарегистрировало рост контрактной стоимости изделий из мяса на треть. Речь идет о хамоне, фуа-гра, ветчине и других европейских товарах, не попавших под ответные санкции.

По данным Минсельхоза, в сентябре текущего года выросли контрактные цены на ряд позиций сельхозсырья и продовольствия. Наибольшее подорожание отмечается в группе изделий из мяса, их стоимость подросла на 35,1%, пишут «Известия». Так в рознице цена 100 грамм хамона уже взлетела до 2,5 тысячи рублей.

Импортные мясные деликатесы не попали под продуктовое эмбарго, в частности, в Россию можно ввозить печень уток и гусей (фуа-гра), хамон и другие копченые продукты – окорока, баранина, говядина. А также паштеты из печени уток, гусей, куриц плюс ветчина, бекон, буженина и мясные консервы. По информации Федеральной таможенной службы, изделия из мяса в Россию поставляют Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Испания, Швейцария, Бельгия, Парагвай, Польша и Германия.

По словам экспертов, рост цен обусловлен структурными изменениями ввозимых продуктов. Российский рынок насыщен отечественной продукцией низкого и среднего ценового сегментов, потому импортеры обращают внимание на товар дорогой и качественный. С учетом того, что мясные деликатесы портятся довольно долго, их стоимость вырастет к Новому году.

Москва, Зоя Осколкова

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