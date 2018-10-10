В России красная икра подешевела вдвое, но радоваться не стоит

Икра лососевых рыб резко подешевела на российском рынке. Причиной стал рекордный вылов на Дальнем Востоке. Однако эксперты считают, что радоваться не стоит. Цена сильно просела только на икру горбуши, тогда как стоимость икры кеты, нерки, чавычи и кижуча упала незначительно. К тому же, как правило, подобное наблюдается далеко не каждый год, вероятно, в следующем году красная икра снова перейдет в сегмент продукции «премиум-класса».

По данным аналитического агентства «Рыбсеть», нынешняя лососевая путина оказалась рекордной для российских рыбаков, общий вылов тихоокеанских лососей составил свыше 660 тысяч тонн, передает «Ридус». Только на Камчатке поймали около полумиллиона тонн. При этом расходы на производство икры минимальны, так как она идет вместе с рыбой.

В прошлом году икра горбуши стоила порядка 4800 – 5200 рублей. Сейчас ее цена варьируется в пределах 2400 – 2500 рублей. В тоже время икра нерки, кеты и кижуча снизилась в цене лишь на 20-25%, поскольку увеличение вылова коснулось в первую очередь горбуши.

По словам экспертов, рыбозаводам нужно освободить холодильники под более дорогую рыбу, пишет BFM. Однако массового снижения стоимости икры не наблюдается, отметил председатель совета директоров группы компаний «Демиург», директор рыборазводного предприятия №1 Александр Ходос.

«Но при всем при этом на рынке я не вижу и не наблюдаю какого-то тотального или сильного снижения цены на красную икру. На сегодняшний момент оптовая цена, причем эта оптовая цена значит, что это не фасованная икра, то есть она в больших емкостях по 25 килограммов, самое минимальное, что мне удалось найти, – это около 2 тысяч рублей за килограмм. Не могу сказать, что это очень низкая цена», – сообщил Ходос.

О небольшом снижении стоимости икры говорит и редактор газеты «Рыбак Сахалина» Владимир Бубнов. По его словам, с началом путины икра дорогая, но потом дешевеет. Он отметил, что основной улов замечен на Камчатке, в то же время на Сахалине уловы были среднестатистические.

Хорошая путина, по словам специалистов аналитического агентства «Рыбсеть», может помочь россиянам выполнить рекомендованную норму Минздрава по годовому потреблению рыбы на душу населения, которая составляет 22 кг. Впрочем, некоторые эксперты в отрасли сомневаются, что статистические данные по потреблению рыбы соответствуют действительности, в основном показатели обеспечиваются за счет дешевых рыбных консервов.

К тому же низкие цены на красную икру не продержаться слишком долго. К новому году икра традиционно дорожает. При этом вылов тихоокеанских лососей в нечетные годы существенно ниже, чем в четные. Таким образом, не исключено, что в следующем году уже весной икра вновь подорожает.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.10.18

Под Красноярском два брата-должника сбежали от приставов в лес. / «Угрожает жизни и здоровью»: в Москве закрыли 63 ресторана сети «Суши WOK». / В квартирах могут появиться индивидуальные счетчики тепла. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»