Небывалый улов лосося обернулся тоннами гниющей рыбы и уголовными делами

Путина-2018 стала рекордной по объему выловленной рыбы. Подобного сезона не было в России больше 100 лет. Однако рыбозаводы оказались не готовы к такому развитию событий, в результате тонны лосося, набитого икрой, просто гниют под открытым небом. При этом населению подбирать рыбу не разрешают под угрозой уголовного преследования.

В социальных сетях житель Камчатки опубликовал видео, на котором демонстрирует огромные кучи гниющей рыбы, сваленные в лесу. Как предположил автор видео, это незаконный улов: «Вот такая у нас рыбалка. Видимо уголовки мотают, а сюда вываливают».

Другой ролик снят из кабины автомобиля, который едет по дороге, усыпанной рыбой лососевых пород. В третьем видео тонны рыбы валяются на берегу. Видно, что лосось еще живой.

Дорога из рыбы на Камчатке

Этот сезон на Камчатке самый удачный за много лет, пишет ИА «Кам 24». Рыбаки вылавливают до 15 тысяч тонн лосося в сутки. Очевидно, такой огромный объем нужно очень быстро переработать, рыба портится.

Есть версия, что лосося и горбушу выкидывают как раз потому, что производители не успевают обработать столько сырья. Возможно, они опасаются, что рыба сильно упадет в цене. Предприятиям проще избавиться от излишнего объема, чем перерабатывать его себе в ущерб.

Местные рыболовы напоминают, что подобная ситуация складывалась около 30 лет назад. Тогда ценную рыбу закапывали экскаваторами прямо в прибрежной полосе. Местным жителям подбирать выброшенный улов нельзя под страхом четырехлетнего тюремного срока.

Тонны гниющей рыбы

В краевом управлении МВД по факту несанкционированных рыбных свалок организуют проверку. В одном случае полицейским даже удалось выяснить, кто выбросил в лес 25 тонн рыбы, было возбуждено уголовное дело.

В свою очередь рыболовы собираются поднять этот вопрос на федеральном уровне. В частности, они хотят сообщить о сложившейся ситуации на Восточном экономическом форуме, в то время, как местные власти будут отчитываться о развитии промысловой отрасли.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 10.09.18

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