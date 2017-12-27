Не брать с рук и внимательно рассматривать: Роспотребнадзор дал советы по выбору красной икры

В преддверии Нового года Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору и хранению красной икры. Чтобы употребление полезного деликатеса не обернулось отравлением, ведомство советует покупать икру в проверенных местах и внимательно изучать информацию на упаковке.

Специалисты Роспотребнадзора призывают не приобретать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли. На этикетке обязательно должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Если деликатес в жестяной банке, маркировка должна быть «выбита» изнутри, в ней указывается дата изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью.

«Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211», – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Если покупатель уже приобрел деликатес, есть несколько способов отличить желатиновый продукт от настоящей икры. Так натуральные икринки имеют ядро, искусственные однородны. При слабом нажатии натуральные икринки лопаются, оболочка искусственных икринок более жесткая. Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

В холодильнике икру рекомендуется хранить на нижней полке при температуре +2…+6°С. Из жестяной баночки деликатес лучше переложить в стеклянную тару, в таком виде икру можно употреблять в течение трех суток.

В ведомстве напомнили, что красную икру дают рыбы лососевых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель. Этот продукт богат витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами, а также является источником йода, кальция, железа и фосфора.

В том случае, если у покупателя все же возникли претензии к качеству красной икры, необходимо обратиться в местное управление Роспотребнадзора.

Москва, Зоя Осколкова

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