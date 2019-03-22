Россиян предупредили о поддельной красной икре от компаний-призраков

Россельхознадзор предупредил о выявлении в продаже поддельной красной икры с маркировкой дальневосточных производителей, которые уже прекратили работу. Кроме того, продается, в том числе через интернет, фальсифицированная икра от компаний с фальшивыми адресами.

«Ведется продажа икры лососевых пород рыб соленой изготовителя ООО «Камчатский нерест». Однако, согласно данным ФНС России, ООО «Камчатский нерест» прекратило свою деятельность в 2013 году», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, указали в Россельхознадзоре, в интернете размещены объявления о продаже икры изготовителя ООО «Жемчужина Камчатки», однако «в маркировке продукта в качестве адреса места нахождения предприятия-изготовителя указан несуществующий адрес». Более того, предприятие прекратило работу в 2015 году.

Ведомство также предупредило о небезопасной икре в жестяных банках, которая судя по маркировке изготовлено ООО «Золото Камчатки». Как выяснили специалисты надзорного управления, данное предприятие и его адрес на Камчатке не зарегистрированы.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что икра вышеперечисленных производителей относится к фальсифицированной продукции, поскольку «информация об изготовлении перечисленных продуктов не соответствует действительности».

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 22.03.19

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