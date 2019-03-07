Екатеринбуржец, организовавший поставку зараженной красной икры, отделался штрафом в 50 тысяч рублей

Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении екатеринбуржца, которого в ноябре 2018 года поймали с огромной партией контрабандной икры в аэропорту Кольцово.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, 28-летний мужчина переправил из Петропавловска-Камчатского в Екатеринбург 450 килограммов икры зернистой лососевых пород. В дальнейшем он хотел продать продукцию, но его задержали сотрудники линейной полиции. При этом выяснилось, что перевозимый груз представлял потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. В красной икре были обнаружены бактерии золотистого стафилококка, так что таким деликатесом вполне можно отравиться.

Подозреваемый перевез контрабанду в багажном отделении двух авиарейсов через Москву. Как уточнили в ведомстве, он оформил багаж имя своего знакомого, которого ввел в заблуждение.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ – «перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Но в суде было учтено, что подозреваемый впервые совершил преступление небольшой тяжести. По ходатайству следователей и с учетом позиции гособвинителя Свердловской транспортной прокуратуры постановлением суда уголовное преследование было прекращено. Мужчина получил судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Добавим, что незаконный канал поставки красной икры с Камчатки на Урал был пресечен во время совместной операции ФСБ, Россельхознадзора, транспортной прокуратуры и полиции. «Новый День» сообщал, что в ноябре 2018 года были задержаны два курьера с грузом 700 килограмм икры. По данным источника агентства, в декабре силовики сняли с рейса еще одного контрабандиста с аналогичным грузом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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