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«Курьеры летали только бизнесом Аэрофлота». Следователи возбудили уголовное дело по контрабанде зараженной красной икры

Зараженная икра. Фото Управления Россельхознадзора по Свердловской области

Контрабандная икра, перевозимая самолетами «Аэрофлота» через аэропорт Кольцово, стала предметом уголовного дела. Информацию об этом «Новому Дню» подтвердили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. В ведомстве отказались раскрывать подробности расследования, однако, по данным агентства, речь идет, в том числе, о ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В ноябре 2018 года в Кольцово региональное УФСБ совместно с сотрудниками полиции и транспортной прокуратуры пресекли канал поставки контрабандной красной икры с Дальнего Востока. По данным собственных источников «Нового Дня» в правоохранительных органах, курьерами контрабандистов были в основном бывшие военные, перевозившие нелегальный товар исключительно рейсами «Аэрофлота».

Силовики задержали партию красной икры массой более 700 кг и двух курьеров, летевших из Петропавловска-Камчатского в Екатеринбург. Проверка специалистов Россельхознадзора показала, что вся партия была заражена опасным для здоровья золотистым стафилококком, плесневыми грибами и дрожжами. По данным источников РИА «Новый День», в декабре силовики сняли с рейса еще одного контрабандиста с аналогичным грузом.

«Курьеры обычно перевозят за один рейс от 0,5 до 1,5 тонн икры, расфасованной примерно по 25 килограммов в пластиковые банки. Они летают во все крупные города России. Речь идет о преступной группе гигантских масштабов, участниками которой, возможно, могут быть силовики, представители перевозчика, чиновники», – говорит собеседник агентства.

Ранее курьер-контрабандист был задержан в аэропорту Челябинска. А вот в московском аэропорту операцию по задержанию курьеров с крупной партией контрабандной икры, по словам собеседника агентства, провезти не удалось: «Там силовикам надавали по рукам», – резюмировал источник.

Ранее «Новый День» публиковал исследование экспертов Роскачества, обнаруживших бактерии кишечной палочки в каждой третьей пробе фабричной икры, а также запрещенный консервант уротропин. Кишечную палочку нашли в икре трех торговых марок: «Обкомовская», «Рыбный мир» и Fine Life. Повышенное количество микроорганизмов (КМАФАнМ) зафиксировано в икре шести торговых марок: «Каждый день», «Красное золото», «Купец», «Меридиан», «Обкомовская» и «Форвард-С». Дрожжи были обнаружены в икре пяти торговых марок: «Камчатское море», «Макаров», «Меридиан», «Обкомовская» и «Форвард-С».

Золотистый стафилококк обнаружен в икре трех торговых марок: «Камчатское море», «Красное золото» и «Обкомовская». Вполне вероятно, что перевозимая контрабандная икра фасовалась кустарным способом и поставлялась на магазинные прилавки по всей стране.

Екатеринбург, РИА «Новый День», Дарья Травкина, Максим Фадейков

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