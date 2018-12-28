Как не испортить праздник: Роскачество нашло в красной икре опасные бактерии

Роскачество проверило красную икру 29 торговых марок по 32 показателям безопасности и качества. В 10 из них специалисты выявили нарушения по микробиологическим показателям – бактерии кишечной палочки, повышенное число микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжи, золотистый стафилококк, запрещенный консервант уротропин. Впрочем, в каждой проверенной банке икра была настоящая и без добавления красителей.

По словам экспертов, проблемы могли возникнуть на любом этапе производства и хранения из-за нарушений температурного режима. Так, если икра хранится при плюсовой температуре, риск приобрести продукт с превышением по микробиологическим показателям возрастает.

Кишечную палочку нашли в икре трех торговых марок: «Обкомовская», «Рыбный мир» и Fine Life. Повышенное количество микроорганизмов (КМАФАнМ) зафиксировано в икре шести торговых марок: «Каждый день», «Красное золото», «Купец», «Меридиан», «Обкомовская» и «Форвард-С». Дрожжи были обнаружены в икре пяти торговых марок: «Камчатское море», «Макаров», «Меридиан», «Обкомовская» и «Форвард-С». Хоть эти грибки и не опасны, они могут подпортить вкус продукта или привести к бомбажу (вздутие банки с последующим самопроизвольным вскрытием). Золотистый стафилококк обнаружен в икре трех торговых марок: «Камчатское море», «Красное золото» и «Обкомовская».

Эта продукция признана небезопасной. Информация о ней передана в контрольно-надзорные органы.

В икре торговой марки «Купец» эксперты зафиксировали наличие уротропина, который применяли в качестве консерванта для икры лососевых вплоть до 2009 года. Затем он был запрещен для применения в этих целях, так как производится путем синтеза аммиака и формальдегида и может оказывать на организм человека токсическое воздействие.

Зачастую производители добавляют в икру консерванты (сорбиновую кислоту и бензоат натрия) и соль, количество которых строго регламентируется. При этом наличие консервантов должно быть указано на упаковке продукции. В составе икры «Курильская» не был указан бензоат натрия, а по факту он входил в состав. Это нарушает права потребителя на достоверную маркировку, поэтому Роскачество значительно снизило балл икры в общем рейтинге.

Что же касается соли, то Роскачества установил более жесткое, чем по ГОСТу требование к ее содержанию в количестве 3,5-5% от общей массы, вне зависимости от сорта. Соли меньше нормы (что грозит развитию бактерий в продукте) было в икре девяти торговых марок: «Камчатское море», «Купец», «Макаров», «Морской царь», «Невод», «Обкомовская», «Путина», «Сахалин Рыба» и «Форвард-С». В четырех случаях это сказалось на микробиологических показателях: нарушения по ним были у икры «Камчатское море», «Макаров», «Обкомовская» и «Форвард-С». Соответствовали требованиям стандарта Роскачества товары 15 торговых марок.

Эксперты также выяснили,действительно ли в банке находится икра того вида рыбы, что указана в маркировке. Выяснилось, что в большей части икры заявленный вид рыбы не отличается от фактического. Исключение составили продукты пяти торговых марок. «В маркировках икры «Корсаков 1853» и «Сахалин Рыба» была заявлена горбуша. Однако, помимо ДНК горбуши, мы нашли в этой икре и ДНК кеты. Как известно, кета – более дорогая рыба, поэтому речь здесь не идет об удешевлении продукции. Возможно, это следовые количества икры кеты, попавшие в банку случайно при производстве (недостаточно помытая линия, контейнер и т. д.). В продукте под торговой маркой «Русское море» (икра нерки, 1 сорт, зернистая, лососевая), помимо заявленной икры нерки, также нашли ДНК другого вида рыбы. Опять-таки, это не похоже на нарочное удешевление продукции. Причины могут быть те же, что и в предыдущем случае», – рассказали в Роскачестве..

В икре «Камчатское море» и «Красное золото» подмена вида рыбы похожа на удешевление себестоимости продукта. В маркировке икры «Камчатское море» была заявлена нерка, а в банке по факту оказалась горбуша, что является явным обманом потребителя. Икра горбуши при заявленной радужной форели была обнаружена в продукте «Красное золото», но с оговоркой, что поиском ДНК форели специалисты не занимались, потому о злонамеренной подмене утверждать нельзя. «Но даже если смешал с более дешевой – это уже обман и удар по карману потребителя», – подчеркнули эксперты.

Жидкость, которая содержится в каждой банке икры, на профессиональном языке называется «джус». Джус – отстой, который образуется после разрушения икринок и вызван нарушениями в технологическом процессе или при транспортировке и хранении. Наличие большого количества джуса портит внешний вид икры и бьет по карману потребителя, отметили эксперты. Так, например, покупая за 500 рублей банку икры весом 200 граммов, человек может получить до четверти массы ненужного ему джуса, заплатить за бесполезную влагу 100 рублей.

Количественное содержание джуса в икре законодательством не регулируется. Поэтому требования к его содержанию установил Росстандарт – не более 5% джуса от общей массы продукта. Этим требованиям соответствовала икра 15 торговых марок. Соответственно, икра 14 торговых марок содержала более 5% джуса. Лидером антирейтинга по содержанию джуса стал продукт от производителя «Русское море» (икра лососевая зернистая 1сорт (кета)) – 41,7%. На втором месте – «Русский рыбный мир» (24,4%), на третьем – «Мирамар» (24,1%).

Узнать, кто производит лучшую икру, а чью продукцию лучше не покупать, можно по ссылке.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.12.18

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