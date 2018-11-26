Свердловское УФСБ задержало 700 кг красной икры с золотистым стафилококком

В Свердловской области пресечен незаконный канал поставки красной икры с Камчатки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного управления Россельхознадзора, операцию провели сотрудники УФСБ России по Свердловской области совместно с сотрудниками Свердловской транспортной прокуратуры и полиции.

В ноябре 2018 года в аэропорту Кольцово проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых были задержаны два организатора, оба граждане РФ, незаконного канала поставки более 700 кг икры рыб лососевых пород. Икра перевозилась в багажном отделении самолёта, без соответствующих ветеринарно-сопроводительных документов, маркировка на ёмкостях с провозимой продукцией отсутствовала. Груз прибыл на Урал из Петропавловска-Камчатского через Москву.

Проведенные исследования по микробиологическим показателям показали, что деликатес лучше не есть. В изъятой икре обнаружены патогенные микроорганизмы: золотистые стафилококки, плесневые грибы и дрожжи, которые являются опасными для жизни и здоровья населения. Исследования изъятой икры не окончены, осуществляется комплекс экспертиз. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, Уральским следственным управлением на транспорте РФ решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям № 238 и 256 УК РФ.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.11.18

Демидов почти догнал Бажова в голосовании по новому имени аэропорта. / Более чем из ста жилых домов-памятников Ирбита в 2019 году отремонтируют только восемь. / Возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего во время ремонта уральской трассы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»