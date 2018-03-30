Норвежские лососи массово «бегут» в Россию: «запали» на русскую семгу

Белый лосось, который выращивают на фермах в Норвегии, портит генофонд отечественной семги. Об этом заявил председатель ФИЦ Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

Эксперт обратил внимание, что ежегодно в Норвегии выращиваются более 1 миллиона тонн особей, при этом иногда из-за разрыва сетей садка во время штормов и аварий рыба попадает в естественную среду, после чего отправляется в Россию.

«Сотни тысяч беглецов с садковых ферм (Норвегии) оказали очень серьезное влияние на благополучие, прежде всего нерестилище диких популяций атлантического лосося в реках России», – цитирует Матишова РИА «Новости».

Ученый пояснил, что вопреки явлению хоминга (возврата лососей в реку рождения), рыба почему-то плывет на север России, где скрещивается с семгой, влияя на ее генофонд.

Комментируя эту ситуацию, доктор биологических наук профессор Нонна Журавлева отметила, что в Норвегии уже изучают вопрос, куда уходит белый лосось, однако это довольно сложно.

«Чтобы узнать, сколько конкретно рыб может заходить в реки европейского Севера и в какие, нужны экспедиции, привлечение специалистов-генетиков, электронное мечение выращиваемых рыб», – отметила она.

Тем не менее, Журавлева подтвердила, что при скрещивании с норвежским лососем генофонд российской семги действительно ухудшается.

«Можно точно утверждать, что семга из наших холодных вод обладает лучшими вкусовыми качествами по сравнению со своими собратьями, выращенными в садках в более теплой воде даже при почасовом питании», – подчеркнула ученый.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.03.18

Весь кофе в Калифорнии пометят как «вызывающий рак». / «Провалились»: Рособрнадзор закрыл прием в два московских вуза. / Чип в голову: ученые «влезли» в память человека и научились улучшать ее. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»