Глава Красноперекопска, пойманный на взяточничестве, заплатит штраф

В Крыму вынесли приговор экс-главе администрации Красноперекопска Игорю Яцишину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд признал его виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий, и приговорил к наказанию виде штрафа.

Напомним, чиновник был задержан в апреле. Как выяснили следователи, Яцишин с декабря 2016 по апрель 2017 года получал от бизнесмена деньги за заключение договора аренды муниципальных помещений для их использования в коммерческих целях.

По данным следствия, всего бывший глава администрации получил от предпринимателя 430 тысяч рублей.

«Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил Яцишину наказание в виде лишения права занимать должности сроком на 5 лет и штрафом в размере 3 миллиона рублей», – сообщили в управлении Следственного комитета России по Крыму.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.12.17

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