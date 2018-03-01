Бывшему главе Красноперекопска отменили «мягкий» приговор, отправив в колонию строгого режима

Бывшему главе администрации Красноперекопска Игорю Яцишину не удалось избежать лишения свободы за взяточничество.

Дело экс-чиновника пересмотрел Верховный суд Крыма, приговорив его к 7 годам заключения в колонии строгого режима. Яцишина признали виновным не только во взяточничестве, но и в превышении должностных полномочий.

Как уже сообщал «Новый День», чиновник был задержан в апреле 2017 года. Как выяснили следователи, Яцишин с декабря 2016 по апрель прошлого года получал от бизнесмена деньги за заключение договора аренды муниципальных помещений для их использования в коммерческих целях. По данным следствия, всего бывший глава администрации получил от предпринимателя 430 тысяч рублей. Однако, изучив доводы следствия, Киевский районный суд Симферополя не стал отправлять Яцишина в тюрьму, оштрафовав его на 3 миллиона рублей и запретив в течение 5 лет занимать руководящие должности в государственных структурах.

Как пояснили корреспонденту РИА «Новый День» в прокуратуре Крыма, пересмотр дела произошел по апелляции надзорного ведомства. Так как в прокуратуре посчитали слишком мягким приговор Киевского районного суда. Яцишина взяли под стражу в зале суда. Кроме 7 лет лишения свободы, бывшему чиновнику оставили наказание в виде пятилетнего запрета занимать руководящие должности.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.03.18

В Крыму перехватили тонну нелегального спирта. / Жителя Крыма осудили за то, что Собчак постоянно сходит с рук. / Все пешком: в Крыму отменяют автобусные рейсы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»