Дело Шеремета: «российский след» простыл – убийц ищут

Национальная полиция Украины до сих пор не нашла убийц журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на наличие многочисленных версий и объявленное за поимку убийц вознаграждение – 200 тысяч гривен (в рублевом эквиваленте 416 тысяч), виновники так и не найдены, заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

Напомним, летом прошлого года на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве взорвался автомобиль, в котором Шеремет ехал на работу. В МВД Украины заявили, что в машине сработало взрывное устройство, мощность которого по предварительным оценкам составляла от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Следствие рассматривало не менее шести версий случившегося. В том числе российский след (с целью дестабилизации ситуации), профессиональная деятельность, личные мотивы.

Отметим, после инцидента в ряде СМИ сообщалось, что слежку за журналистом организовал заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян. Но позже в МВД это опровергли. Также известно, что в последние дни жизни Шеремета атаковали в социальных сетях так называемые «порохоботы», поддерживающие президента Украины Петра Порошенко.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 26.12.17

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