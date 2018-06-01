Луценко: дело Шеремета стоит на месте

Расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета не продвинулось ни по одной из версий. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в следственно-оперативную группу, «занимающуюся» поиском убийц, входят сотрудники генеральной прокуратуры Украины, Национальной полиции и СБУ. Однако спустя почти два года после резонансного убийства преступников, так и не нашли. Кроме того, в СБУ заявили, что следствие даже не имеет реальной доказательной базы по делу Шеремета, а раскрытию преступления мешают обстоятельства», правда, не стали уточнять какие.

В Генеральной прокуратуре также отчитались: результаты отсутствуют. «Нас есть за что критиковать, я это искренне это признаю, – сообщил Луценко в эфире украинского телеканала. – К сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются».

Эксперты Центра исследования коррупции и организованной преступности считают, что к убийству Шеремета причастны представители действующей украинской власти, поэтому следствие и не добилось никаких результатов. По мнению специалистов, убийства журналистов на Украине необходимы, чтобы повысить поддержку действующей власти во времена нестабильности, тем более во времена военного конфликта и попутно обвинить Россию.

Напомним, летом 2016 года на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве взорвался автомобиль, в котором Шеремет ехал на работу. В МВД Украины заявили, что в машине сработало взрывное устройство, мощность которого по предварительным оценкам составляла от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Следствие рассматривало не менее шести версий случившегося. В том числе российский след (с целью дестабилизации ситуации), профессиональная деятельность, личные мотивы.

Отметим, после инцидента в ряде СМИ сообщалось, что слежку за журналистом организовал заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян. Но позже в МВД это опровергли. Также известно, что в последние дни жизни Шеремета атаковали в социальных сетях так называемые «порохоботы», поддерживающие президента Украины Петра Порошенко.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 01.06.18

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