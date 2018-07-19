На Украине резко выросло количество заказных убийств

На Украине с начала текущего года вдвое выросло число заказных убийств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с января по июнь текущего года в «Незалежной» по «заказу» было совершено 12 убийств. В генеральной прокуратуре Украины отмечают, что по данным преступлениям найдены лишь трое подозреваемых, однако пока ни одно дело так и не дошло до суда. Последний резонансный случай произошел накануне днем: на стоянке одного из рынков в Ровно был застрелен украинский бизнесмен, занимавшийся добычей янтаря. В настоящее время в городе введен оперативный план перехвата, полиция разыскивает киллера, однако пока безрезультатно.

Примечательно, что в первом полугодии 2017 года было совершено лишь пять заказных убийств.

Всего в «Незалежной» в 2018 году зафиксировано около 4,5 тысяч умышленных убийств, что на 21% больше, чем показали прошлого года за аналогичный период. Стоит отметить, что самые резонансные преступления, совершенные заказу так и остаются нераскрытыми.

Как сообщал «Новый День», расследование по делу убийства журналиста Павла Шеремета, которого подорвали в собственной машине, за два года так и не продвинулось ни по одной из версий.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 19.07.18

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