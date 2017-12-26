Эксперт: Украина – детище Франкенштейна, которое распадется на разные части

Власти Украины опасаются: следом за Донбассом может появиться Закарпатская народная республика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным опроса института Горшенина, около 40% жителей Закарпатья опасаются повторения в своей области донбасского сценария. Такие данные привели в ужас киевский режим:

«Херсонщина граничит с Крымом, экономически область в упадке: большинство рынков сбыта были в Крыму, сейчас блокада, люди еле выживают. Вместе с тем, на Херсонщине лишь 18% людей обеспокоены данным вопросом, а в Закарпатье – 38%. Есть над чем думать», – заявил в эфире украинского телеканала замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука. Крымский политолог, специалист по межнациональным проблемам Вадим Мордашов отмечает, что беспокоятся украинские чиновники не зря. Однако, по его словам, процесс распада «Незалежной» уже запущен и неизбежен. Правда, эксперт из Крыма, считает, что отторжение начнется с Одессы

«Первой будет Одесса. Там сегодня введен драконовский режим – как при фашизме, и люди боятся головы высунуть, но это зреет. И рано или поздно оно взорвется. А потом уже и в Закарпатье. Главное понять, что Украина с самого начала – это искусственно созданное государство, как детище доктора Франкенштейна, которое было соткано из чуждых друг другу кусков. Одесса, Крым, Винница, Донбасс и Закарпатье – они совершенно чужие. Когда был хитрый Кравчук, умный Кучма, они могли балансировать и держать всех вместе, но когда пришли «оранжевые», они начали: мы вас заставим, мы вас нагнем. И этот взрыв теперь не остановить, Украина все равно распадется. Это как семья с неродными детьми – они все равно не смогут вместе жить», – заявил РИА «Новый День» Мордашов.

Как сообщал «Новый День», в октябре после принятия скандального украинского закона «Об образовании» Венгрия потребовала «самоопределения для Закарпатья». Украина сразу же обвинила Будапешт в поддержке сепаратизма.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 26.12.17

«Мы вернулись куда-то не туда»: отказ реабилитировать героя Крымской весны назвали решением в пользу Украины. / Дело Шеремета: «российский след» простыл – убийц ищут. / Глава Красноперекопска, пойманный на взяточничестве, заплатит штраф. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»