Несладкая жизнь: крымские льготники стали заложниками закона о госзакупках

Крымскские диабетики почти полгода не могут получить назначенный им ранее инсулин зарубежного производства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с проблемой столкнулись как те, кому препараты положены по региональной льготе, так и по федеральной.

В министерстве здравоохранения республики поясняют: отсутствие импортных препаратов связано с нововведениями в законодательстве. Теперь закупка инсулинов осуществляются только по федеральному закону №44: без торгового названия, а только по химической формуле, и в конкурсе выигрывает тот поставщик, который предложит меньшую сумму. Соответственно, препараты российского производства обходятся дешевле, чем их зарубежные аналоги.

«Закупки осуществляются по непатентованному международному названию, то есть по химической формуле. Так же выписываются и рецепты. Мы не имеем права в рецепте или в закупке отображать коммерческое название препарата. Ранее в Крыму мы работали по закону №223, еще были местные законы, которые позволяли закупать по прямым договорам, и в кое-каких случаях мы могли закупать по торговому наименованию. Сейчас все наши ГУПы делают закупки только по 44 закону. В исключительных случаях, если пациент не переносит какой-то препарат с одинаковой химической формулой, мы можем закупить препарат по торговому наименованию, но это только в исключительных случаях. Тогда собирается врачебная комиссия, и она определяет в стационарных условиях, какой инсулин подходит пациенту», – сообщил РИА «Новый День» заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач.

По его словам, зарубежные инсулины на складах все же есть, но получить их могут только те, кому их прописал консилиум: «Тут хотелось бы отметить, что сейчас мы ориентированы с учетом санкционной политики в отношении нас и нашей санкционной политики, с учетом распоряжения Медведева об импортозамещении, и мы стараемся ориентировать на нашу отечественную продукцию, тем самым поддерживать нашего производителя, конечно же, это и экономия бюджетных средств», – отмечает Деркач.

Диабетики с чиновником не согласны и чувствуют себя подопытными кроликами. По словам больной с 10-летним стажем, за долгие годы женщина перепробовала уйму препаратов, в том числе и российских, и импортных. «На моей памяти более десятка торговых марок инсулина. Не могу сказать, что не подходят только российские, есть импортные, от которых болят глаза, появляется сыпь, не падает сахар. Около четырех лет я пользуюсь «Хумулином» и пока про побочки забыла. Попробовала российский препарат, который мне недавно бесплатно выдали – снова заболели глаза, и я отправилась через неделю в частную аптеку покупать импортный. Теперь периодически звоню в аптеку для льготников – «Крым-Фармацию», но там говорят, что моего препарата нет, и вновь покупаю свой «Хумулин», – рассказала крымчанка.

Женщина отмечает: чтобы попасть в больницу, где врачи «подберут» препарат, нужно выстоять в очереди у терапевта, который даст направления к хирургу, к окулисту и к гинекологу, и только после консультации этих врачей, спустя месяц «походов», тебя госпитализируют в республиканскую больницу. «Чтобы поспасть к узким специалистам, нужно пройти все круги ада: сначала получить талоны, а с ними в Луговской больнице, к которой я отношусь, всегда проблемы, сначала ты выстоишь за ними в очереди, потом к врачам минимум через две недели попадешь. Потом опять очереди под кабинетом. Мне проще купить лекарства, чем в моем возрасте проводить такие эксперименты. Только вот не у всех деньги есть, чтобы потратить в месяц только на инсулин около тысячи рублей, ведь частники с ценой не церемонятся», – заключила пенсионерка.

В минздраве желание крымчан получать те же препараты, что и ранее, по всей видимости, считают прихотью: «Это как социальное такси: есть «ланосы», есть «жигули», а человек приходит и говорит, что не хочет он ездить на них, они ему не подходят, он всю жизнь ездил на «мерседесе». Но, я вам скажу, что наши препараты ничуть не хуже зарубежных, ни по действию, ни по чистоте препарата», – поясняет чиновник.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 29.12.17

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