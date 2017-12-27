Так не пойдет: Порошенко хотел создать «фейковый» Антикоррупционный суд

Международная организация по борьбе с коррупцией «Transparency International» призвала украинского президента Петра Порошенко отозвать законопроект о создании Антикоррупционного суда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, в проекте закона предусмотрена только совещательная роль общественного совета международных экспертов, в то время как Венецианская комиссия рекомендовала предоставить решающую роль международным экспертам в процессе отбора судей, что может негативно повлиять на прозрачность отбора судей.

Также подсудными Антикоррупционному суду являются не далеко не все преступления, подследственные Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), тогда как подсудными являются преступления, подследственные Национальной полиции и Государственному бюро расследований. В «Transparency International» считают, что данные просчеты могут привести к чрезмерной загрузке суда. Также у правозащитников есть претензии к отбору кандидатов на должности судей: чрезмерно завышенные требования существенно сокращают количество претендентов.

В «Transparency International» подчеркивают, что правительство Украины должно подготовить новый законопроект и учесть все рекомендации Венецианской комиссии.

Как сообщал «Новый День», ранее еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан раскритиковал результаты борьбы с коррупцией на Украине. Он отметил, что низкие результаты являются показателем неэффективной работы и подчеркнул, что международное сообщество начинает терять терпение.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 27.12.17

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