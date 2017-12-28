В Европе заблокировали доклад миссии, не обнаружившей нарушений прав человека в Крыму

Совет Европы заблокировал доклад миссии, не обнаружившей в Крыму нарушений прав человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на территории полуострова побывала делегация, которую возглавил спецпредставитель Совета Европы Жерар Штудман. Во время визита делегаты пообщались с русскими, украинцами, крымскими татарами, а также людьми, находящимися в заключении. После поездки был подготовлен документ, который был заблокирован, так как представители Совета Европы, посетившие Крым, не увидели на полуострове нарушений прав человека, ярко описывающиеся в предложенной Украиной и принятой ООН резолюции.

В МИД России считают: игнорирование доклада европейской делегации свидетельствует о том, что Запад не хочет признавать новые реалии вокруг Крыма. И советуют Украине: вместо составлений резолюций по Крыму, разобраться с ситуацией на юго-востоке страны. «Для нас крымский вопрос закрыт, мы его решили для себя навсегда. И конечно, мы будем выступать против подобных резолюций, одновременно приглашая людей незацикленных посещать Крым, в том числе, представителей международных организаций», – сообщил заместитель политического ведомства Григорий Карасин.

Несмотря на то, что Совет Европы уже не в первый раз игнорирует доклады своих коллег о реальном положении дел на полуострове, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук, член Научного совета при Совете безопасности России Андрей Манойло считает, что это имеет значение только для самого «совета» и стран, подпадающих под его юрисдикцию. По его словам, игнорировать правду о Крыме будут еще долго: европейским политикам нецелесообразно вставать на сторону России, так как США намерены продолжать конфронтацию с РФ. «Видимо, пройдет еще довольно много времени. Но правда – она на то и правда, что скрыть ее невозможно: она обязательно победит», – цитирует «Свободная пресса» Манойло. По мнению эксперта, в сегодняшнем «стиле» крымский и донбасский вопросы будут звучать до тех пор, пока на Украине не сменится власть.

В свою очередь, эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов отмечает, что Совет Европы и ряд международных организаций оказались втянуты в «крестовый поход» против России. «В наших глазах скомпрометированы все ценности Совета Европы, все знаменитые права и свободы, весь европейский цветущий гуманизм. В эту чушь уже давно никто не верит, а когда эти блаженные еще и демонстрируют свою необъективность, то это вызывает отвращение. Делать России в этом совете абсолютно нечего», – подчеркнул Тихонов.

По мнению старшего преподавателя кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, в воображении антироссийски настроенных политиков Россия просто не может не нарушать права человека. Он подчеркивает, что России пора выйти из Совета Европы и не обращать внимание на решения данной организации.

Как сообщал «Новый День», генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, в том числе большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против голосовали 26 стран (Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, ЮАР и другие). 76 государств, среди которых Египет, ОАЭ, Оман, Бразилия, Сальвадор, Чили, воздержались.

Симферополь, Анастасия Зук

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